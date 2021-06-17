Хорошие новости накануне встречи – возвращение динамовца Виктора Цыганкова. Также попал в заявку Георгий Судаков, который не был включен в итоговый перечень на противостояние с Нидерландами.

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Официальная заявка сборной Украины на поединок с Северной Македонией

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия) Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Георгий Судаков (Шахтер).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо Киев), Артем Довбик (СК Днепр-1).

Встреча Украины и Северной Македонии начнется в Бухаресте в 16:00 по Киеву. Вечером в 22:00 сыграют другие представители группы С: Нидерланды и Австрия.