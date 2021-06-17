За словами футболіста, тренеру не потрібно буде підбирати особливі слова, щоб налаштувати хлопців на матч. Вся команда готова до бою та хоче перемогти.

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Про бажання я навіть не говорю, це апріорі – в бажанні ми не можемо поступитися. Бажання у нас у всіх просто на межі. Тому, напевно, дуже важливо зберігати спокій і показати справжній командний дух, – сказав він.

Також захисник додав, що команда сподівається на підтримку з трибун, адже багато вболівальників приїде з України в Бухарест.

Матч Україна – Північна Македонія розпочнеться о 16:00.