Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини ожидает трансфер Виктора Коваленко до конца текущего трансферного окна.

Источник: Tuttomercatoweb

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о возможном трансфере 24-летнего хавбека Шахтера и сборной Украины Виктора Коваленко.

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Мы ждем до понедельника. Пока неясно, как все сложится, – сказал Гасперини.

Сейчас Коваленко находится в расположении Шахтера. Ранее сообщалось, что Аталанта готова продолжать переговоры до последней минуты трансферного окна.

Контракт Коваленко с Шахтером заканчивается уже этим летом, поэтому это последний шанс "горняков" заработать на трансфере футболиста. Ранее звучала информация, что Шахтер может получить от Аталанты 1 миллион евро.