Защитник сборной Украины сменил ЛАСК на Осиек
Хорватский клуб арендовал Евгения Чеберко.
Хорватский Осиек, который идет на второй строчке местного чемпионата, пополнился защитником сборной Украины Евгением Чеберко.
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В июле прошлого года защитник перебрался из Зари в австрийский ЛАСК. Всего за новую команду Чеберко провел 7 матчей (5 в чемпионате, еще по одному в Кубке Австрии и Лиге Европы).
В составе национальной сборной Украины Евгений сыграл один поединок – в октябре против сборной Франции (1:7).
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