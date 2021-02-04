Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко считает, что Евгению Коноплянке больше ничего сказать в большом футболе.

Источник: Footboom

По мнению Олега Саленко, Евгений Коноплянка не подходит под стиль донецкого Шахтера, а в новой команде он уже вряд ли сможет себя проявить.

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Считаю, что Коноплянке надо завершать с большим футболом. В любом случае, под стиль игры Шахтера он точно не подходит. Как в свое время Шахтер него 1,5 миллиона евро отдал? Не понимаю.

Ну и что с того, что Коноплянка в контрольном матче забил? Мариуполю... Это ничего не значит. Повторюсь, Шахтеру он не подходит", – заявил Саленко.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка провел в составе "горняков" только 4 поединка, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Большую часть первого круга вингер сборной пропустил из-за травмы.