Захисник збірної України змінив ЛАСК на Осієк
Хорватський клуб орендував Євгена Чеберка.
Хорватський Осієк, який йде на другій сходинці місцевого чемпіонату, поповнився захисником збірної України Євгеном Чеберком.
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У липні минулого року оборонець перебрався із Зорі в австрійський ЛАСК. Всього за нову команду Чеберко провів 7 матчів (5 у чемпіонаті, ще по одному в Кубку Австрії та Лізі Європи).
У складі національної збірної України Євген зіграв один поєдинок – в жовтні проти збірної Франції (1:7).
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