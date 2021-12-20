Ференцварош рассматривал нескольких кандидатов на тренерский мостик. Среди них были украинцы Виктор Скрыпник и Юрий Верныдуб.

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В итоге "Фради" остановили свой выбор не на украинцах – команду возглавит 58-летний Станислав Черчесов. О назначении специалиста объявят уже в ближайшее время.

Договор с тренером подтвердил и Чаба Мате, временно исполнявший обязанности главного тренера.

Напомним, Ференцварош вылетел из Лиги Европы, что, возможно, и стало причиной увольнения Петера Штегера. Первая часть чемпионата команда прошла на первом месте в таблице.