Освистали украинский флаг: видео позорного поведения фанатов сборной Боснии

Украина уверенно победила Боснию и Герцеговину и завоевала право продолжить борьбу за путевки на чемпионат мира. На трибунах в Сараево у команды Петракова была приличная поддержка. Но все же на стадионе случился неприятный инцидент.

На трибунах было жарко еще до начала матча. Украинские фанаты вывесили национальный прапор, что не понравилось боснийцам.

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Представители группировки BHFanaticos пытались прорваться на наш сектор. К счастью, в инцидент быстро вмешалась полиция и не дала агрессивным хозяевам прорваться к нашим болельщикам.

– одна из основных и крупнейших фанатских группировок в Боснии и Герцеговине. Число его членов достигает 1000 человек.

Сборная Украины не подвела своих болельщиков и показала Боснии, кто сильнее на футбольном поле. Победа 2:0 и выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

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