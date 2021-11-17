Украине удалось завоевать борьбу за продолжение путевок на ЧМ-2022 благодаря голам Зинченко и Довбыка. Впрочем, во вчерашнем поединке у нашей команды получалось далеко не все.

Интересно Украина в плей-офф: возможные соперники за выход на ЧМ-2022 и дата жеребьевки

Из-за нервозности в некоторых эпизодах коммуникация на поле проходила на повышенных тонах. В частности, опытный Тарас Степаненко в одном из эпизодов что-то слишком активно объяснял Зинченко и Малиновскому.

Очень переживали – на опытных игроков в таких матчах ложится особенная ответственность. Что касается подсказок – мы слишком широко играли, было много брака. Я пытался сказать Малиновскому и Зинченко, чтобы заходили больше в середину и контролировали мяч,

– рассказал хавбек.

Напомним, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Матчи пройдут в марте. Полуфинал и финал будут состоять из одной игры.

