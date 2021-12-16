Выпил фужер хорошего вина – как Петраков праздновал выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Несмотря на сложную ситуацию в группе сборной Украины удалось завоевать место в плей-офф отбора на Мундиаль. Наставник команды Александр Петраков скромно отметил достижение.

Громких празднований команда не устраивала, ведь за право играть на Мундиале еще предстоит побороться. Однако слова благодарности услышал каждый, кто работал для успеха "желто-синих".

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"Выпил фужер хорошего испанского вина. Мы пришли с ребятами, сели, сказал тост, поблагодарил их, искренне подошел и поздравил весь административный штаб. Массажистов, врачей, потому что они тоже работали, отдавали столько сил", – рассказал Александр Петраков.

Напомним, 24 марта сборная Украины в Глазго померяется силами с Шотландией. В случае победы "желто-синие" 29 марта сразятся за путевки на ЧМ-2022 в Катаре с триумфатором пары Уэльс – Австрия.