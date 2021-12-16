Гучних святкувань команда не влаштовувала, адже за право грати на Мундіалі ще треба поборотися. Проте слова подяки почув кожен, хто працював для успіху "жовто-синіх".

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"Випив фужер гарного іспанського вина. Ми прийшли з хлопцями, сіли, сказав тост, подякував їм, щиро підійшов та привітав увесь адміністративний штаб. Масажистів, лікарів, бо вони теж працювали, віддавали стільки сил", – розповів Олександр Петраков.

Нагадаємо, 24 березня збірна України у Глазго поміряється силами із Шотландією. У разі перемоги "жовто-сині" 29 березня поборються за путівки на ЧС-2022 в Катарі з тріумфатором пари Уельс – Австрія.