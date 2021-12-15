Несмотря на то, что Мораес имеет украинский паспорт и играл за сборную Украины, после завершения карьеры он планирует выбрать другое место для жизни. Оставаться в Киеве натурализованный бразилец не хочет.

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Где буду жить после завершения карьеры? В Бразилии или Португалии,

– признался футболист.

Напомним, в 2018 году Мораес перешел из киевского Динамо в донецкий Шахтер. Через год он получил украинский паспорт и вызов от Андрея Шевченко в национальную команду.

Новый контракт Мораеса с Шахтером имеет короткий срок – соглашение завершится летом 2022, после текущего сезона.

В желто-синей футболке сборной Украины Мораес сыграл 11 матчей и забил 1 гол.