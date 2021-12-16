Громких празднований команда не устраивала, ведь за право играть на Мундиале еще предстоит побороться. Однако слова благодарности услышал каждый, кто работал для успеха "желто-синих".

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"Выпил фужер хорошего испанского вина. Мы пришли с ребятами, сели, сказал тост, поблагодарил их, искренне подошел и поздравил весь административный штаб. Массажистов, врачей, потому что они тоже работали, отдавали столько сил", – рассказал Александр Петраков.

Напомним, 24 марта сборная Украины в Глазго померяется силами с Шотландией. В случае победы "желто-синие" 29 марта сразятся за путевки на ЧМ-2022 в Катаре с триумфатором пары Уэльс – Австрия.