Второе дыхание Олейника: хавбек голом помог остановить чемпиона Финляндии

Бывший хавбек сборной Украины Денис Олейник переживает вторую молодость. Футболист снова отличился за Сейнайоки в поединке против КуПСа.

Финляндия, Вейккауслига, 26-й тур

Сейнайоки – КуПС – 2:2

Голы: Олейник, 8, Джервис, 38 – Вайрюнен, 36, 77 (пен.)

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Сейнайоки в домашнем поединке смог остановить чемпионское шествие КуПСа. Вышедший на поле с первых минут Денис Олейник отличился уже на 8-й минуте. Этот гол стал для него седьмым в текущем сезоне, также на его счету два ассиста.

Чемпионы сумели дважды отыграться благодаря пенальти. В итоге – боевая ничья 2:2.

Ничья покинула Сейнайоки на 4-м месте с 45 очками, а КуПС потерял лидерство в таблице, пропустив вперед ХИК.