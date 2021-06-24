Группа Е, Швеция – Польша 3:2

Голы: Форсберг, 2, 59, Классон, 90+4 – Левандовски, 61, 84.

Звезда матча: Эмиль Форсберг (Швеция).

Матч, который протянул сборную Украины в плей-офф Евро-2020. Более того, Швеция, которая гарантировала нам необходим результат, станет нашим соперником в 1/8 финала. Все началось с гола Эмиля Форсберга на 81-й секунде матча (это самый быстрый гол Евро-2020 и второй в истории по скорости). Потом нападающий оформил дубль, однако Польшу вернул в себя Роберт Левандовски, ответивший двумя голами. Фантастический камбэк поляков казался вполне реальным, однако в компенсированное время Виктор Классон принес победу шведам и первое место в группе.

Обзор матча

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Группа Е, Словакия – Испания 0:5

Голы: Дубравка (автогол), 30, Ляпорт, 45+3, Сарабия, 56, Ферран Торрес, 67, Куцка (автогол), 71.

Звезда матча: Серхио Бускетс (Испания).

Сборная Испании раскочегарилась только в третьем туре. Под каток команды Луиса Энрике попала Словакия. На старте поединка испанцы снова не реализовали одиннадцатиметровый – ошибся Альваро Мората (пятый раз подряд). Аномально богатый на автоголы чемпионат Европы продолжил увеличивать статистику самострелов в Севилье. Сначала автоголом отличился вратарь Мартин Дубравка (и стал первым голкипером, который в одном матче на Евро отразил пенальти и записал в пассив автогол), а впоследствии и полузащитник Юрай Куцка. Всего на текущем турнире зафиксировано 8 автоголов (за предыдущие 5 чемпионатов – только 7).

Обзор матча

Группа F, Германия – Венгрия 2:2

Голы: Хаверц, 66, Горецка, 84 – А. Салаи, 11, Шефер, 68.

Звезда матча: Йозуа Кіммих (Германия).

Невероятные венгры, ставшие одним из главных открытий Евро-2020, дважды вели в счете в поединке с Бундестим. Победа команды Марко Росси отбросила немцев на последнюю строчку группы. Однако от позора фаворитов спас мощный удар Леона Горецки на 84-й минуте. Со скрипом и с большим трудом Германия прорывается в плей-офф.

Обзор матча

Группа F, Португалия – Франция 2:2

Голы: Роналду, (пенальти), 31, (пенальти), 60 – Бензема, (пенальти), 45+2, 47.

Звезда матча: Карим Бензема (Франция).

Перестрелка экс-партнеров по Реалу Криштиану Роналду и Карима Бензема не выявила сильнейшего. Португалец забил свой 109-й гол за сборную и догнал иранца Али Даеи. Отныне они делят звание лучшего бомбардира в истории сборных. Кроме того, Криштиану возглавил гонку бомбардиров на Евро-2020 с 5 голами и обновил рекорд результативности – 14 голов на чемпионатах Европы.

Обзор матча