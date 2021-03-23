Игрок сборной Украины Александр Зинченко принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне поединка со сборной Франции. В частности, футболист Манчестер Сити вспомнил прошлогодний разгром 1:7.

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"На самом деле никакого мандража нет. Все мы понимаем, какая это сборная. Это чемпионы мира. Понятно, что дополнительная мотивация нам не нужна. Играя с таким соперником, выйдем с полной концентрацией и мотивацией. Счет не совсем отражал ту игру.

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Я смотрел матч по телевизору. Если брать 15-20 минут второго тайма, то наша сборная играла даже немного лучше Францции. А то, что был такой счет... Хорошо, что это случилось в товарищеском матче. Сейчас игра будет официальной. Думаю и картина будет совсем другой.

В сборной все соскучились друг за другом. Нам надо как можно быстрее вспоминать те связи, которые у нас были в отборе на Евро-2020. Нам нужно как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы. Времени на раскачку нет, к сожалению. Даже не хватает времени подготовиться к играм. Все ребята это понимают. Главное, чтобы не было травм. Желаю все ребятам, которые пропускают этот сбор, в частности Тарасу Степаненко, поскорее вернуться на поле, потому что мы нуждаемся во всех игроках", – сказал Зинченко на предматчевой пресс-конференции.