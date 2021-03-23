Гравець збірної України Олександр Зінченко взяв участь у передматчевій пресконференції напередодні поєдинку із збірної Франції. Зокрема, футболіст Манчестер Сіті пригадав минулорічний розгром 1:7.

Джерело: 24 канал

"Насправді ніякого мандражу немає. Всі ми розуміємо, яка це збірна. Це чемпіони світу. Зрозуміло, що додаткової мотивації ми не потребуємо. Граючи з таким суперником, вийдемо з повною концентрацією і мотивацією. Рахунок не зовсім відображав ту гру.

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Я дивився матч по телевізору. Якщо брати 15-20 хвилин другого тайму, то наша збірна грала навіть трохи краще за Францію. А те, що був такий рахунок... Добре, що це трапилося у товариському матчі. Зараз гра буде офіційною. Думаю і картина буде зовсім іншою.

У збірній всі скучили один за одним. Нам треба якомога швидше згадувати ті зв'язки, які у нас були у відборі на Євро-2020. Нам потрібно якомога краще підготуватися до чемпіонату Європи. Часу на розкачку немає, на жаль. Навіть не вистачає часу підготуватися до ігор. Всі хлопці це розуміють. Головне, щоб не було травм. Бажаю усі хлопцям, які пропускають цей збір, зокрема Тарасові Степаненку, пошвидше повернутися на поле, тому що ми потребуємо усіх гравців", – сказав Зінченко на передматчевій пресконференції.