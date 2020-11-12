Впереди легенды: Ярмоленко приблизился к отметке в 100 матчей за сборную Украины
Андрей Ярмоленко 11-го ноября вывел сборную Украины на товарищеский матч против Польши в статусе капитана. Игрок "Вест Хэма" сыграл 92-й матч в футболке сборной Украины.
Проведя 92-й матч в составе сборной, Ярмоленко повторил показатель легенды "Динамо" и сборной Украины – Александра Шовковского. Об этом информирует УПЛ.
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Уже следующее появление Ярмоленко на поле в футболке сборной Украины позволит ему обойти Шовковского и стать шестым игроком по количеству матчей в сборной Украины.
Из действующих игроков сборной Украины впереди Ярмоленко только Андрей Пятов. Вратарь "Шахтера" сыграл 95 матчей за "сине-желтых".
Больше всего поединков за сборную Украины сыграл Анатолий Тимощук – 144.
Гвардейцы сборной Украины / Фото УПЛ
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