Андрей Ярмоленко 11-го ноября вывел сборную Украины на товарищеский матч против Польши в статусе капитана. Игрок "Вест Хэма" сыграл 92-й матч в футболке сборной Украины.

Проведя 92-й матч в составе сборной, Ярмоленко повторил показатель легенды "Динамо" и сборной Украины – Александра Шовковского. Об этом информирует УПЛ.

Кстати Нереализованный пенальти Ярмоленко: цифры и факты

Уже следующее появление Ярмоленко на поле в футболке сборной Украины позволит ему обойти Шовковского и стать шестым игроком по количеству матчей в сборной Украины.

К сведению. Статистика Ярмоленко в сборной Украины – 92 матча, 38 голов, 21 результативная передача.

Из действующих игроков сборной Украины впереди Ярмоленко только Андрей Пятов. Вратарь "Шахтера" сыграл 95 матчей за "сине-желтых".

Больше всего поединков за сборную Украины сыграл Анатолий Тимощук – 144.



Гвардейцы сборной Украины / Фото УПЛ

Следующий матч сборная Украины сыграет уже 14 ноября. "Сине-желтые" на выезде встретятся с Германией. Последняя игра Украине в 2020 году состоится 17 октября против Швейцарии.