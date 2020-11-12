Андрій Ярмоленко 11-го листопада вивів збірну України на товариський матч проти Польщі у статусі капітана. Гравець "Вест Хема" відіграв 92-й матч у футболці збірної України.

Провівши 92-й матч у складі збірної, Ярмоленко повторив показник легенди "Динамо" та збірної України – Олександра Шовковського. Про це інформує УПЛ.

До речі Нереалізований пенальті Ярмоленка: цифри і факти

Уже наступна поява Ярмоленка на полі у футболці збірної України дозволить йому обійти Шовковського та стати шостим гравцем за кількістю матчів у збірній України.

До уваги. Статистика Ярмоленка у збірній України – 92 матчі, 38 голів, 21 результативна передача.

З чинних гравців збірної України попереду Ярмоленка тільки Андрій Пятов. Воротар "Шахтаря" відіграв 95 матчів за "синьо-жовтих".

Найбільше поєдинків за збірну України зіграв Анатолій Тимощук – 144.



Гвардійці збірної України / Фото УПЛ

Наступний матч збірна України зіграє вже 14 листопада. "Синьо-жовті" на виїзді зустрінуться з Німеччиною. Остання гра України у 2020 році відбудеться 17 жовтня проти Швейцарії.