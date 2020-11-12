Попереду легенди: Ярмоленко наблизився до позначки у 100 матчів за збірну України
Андрій Ярмоленко 11-го листопада вивів збірну України на товариський матч проти Польщі у статусі капітана. Гравець "Вест Хема" відіграв 92-й матч у футболці збірної України.
Провівши 92-й матч у складі збірної, Ярмоленко повторив показник легенди "Динамо" та збірної України – Олександра Шовковського. Про це інформує УПЛ.
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Уже наступна поява Ярмоленка на полі у футболці збірної України дозволить йому обійти Шовковського та стати шостим гравцем за кількістю матчів у збірній України.
З чинних гравців збірної України попереду Ярмоленка тільки Андрій Пятов. Воротар "Шахтаря" відіграв 95 матчів за "синьо-жовтих".
Найбільше поєдинків за збірну України зіграв Анатолій Тимощук – 144.
Гвардійці збірної України / Фото УПЛ
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