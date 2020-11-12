На старте поединка против сборной Польши капитан "сине-желтых" не реализовал пенальти. Андрей Ярмоленко во второй раз промазал с "отметки" за время выступлений в сборной Украины.

На 11-й минуте матча в Хожуве Андрей Ярмоленко заработал пенальти и сам взялся его выполнять. Капитан сборной перехитрил Лукаша Скорупски, который прыгнул в противоположный угол, однако мяч попал в штангу.

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Для Ярмоленко это был шестой пенальти в футболке сборной Украины. Четыре попытки оказались успешными – Андрей забивал сборным Франции, Турции, Сербии и Словакии. Шесть лет назад, в октябре 2014-го, Ярмоленко попал в каркас ворот после удара с "отметки" в поединке против македонцев на "Арене Львов".

С учетом последнего одиннадцатиметрового Ярмоленко "сине-желтые" пробивали 34 пенальти, 5 из которых оказались неудачными. Ранее свои попытки не реализовали Максим Калиниченко (против Израиля), Андрей Шевченко (против Англии) и Евгений Коноплянка (против Исландии).

11 ноября национальная сборная Украины уступила в Хожуве сборной Польши со счетом 0:2. Судьбу противостояния решили нереализованный пенальти Андрея Ярмоленко и ошибка голкипера Андрея Лунина.