Легендарный украинский футболист и бывший наставник сборной Андрей Шевченко отреагировал на возможность полномасштабной войны. Он заверил, что мы сформировались как нация и призывал к единению перед опасностью.

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Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!

– написал Шевченко в своем инстаграмме.

Напомним, Британия требует от УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга из-за агрессии России и признания оккупированных территорий. Также сборная Польши не хочет ехать в Москву на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022.