Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко одним из первых из всех игроков сборной отреагировал на угрозу вторжения.

Интересно Польша не хочет играть с Россией в Москве из-за агрессии – ФИФА и УЕФА цинично отмалчиваются

Звездный футболист написал длинный пост на своей странице в инстаграмме, который завершил словами:

Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине!

Отметим, что Англия требует в УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за агрессии РФ. Кроме того, Польша не хочет играть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России в Москве и просит ФИФА не поддерживать политику РФ разрешением проводить матчи такого уровня.