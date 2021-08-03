Шевченко давно заявлял о желании уйти в клубный футбол. Евро-2020 стал яркой демонстрацией того, что специалист выжал из сборной все, что мог. В тренерском досье Андрея Николаевича есть победы над Португалией и Испанией, разгром сербов и комбинационный футбол, которым сборная Украины ранее похвастаться не могла.

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Пришло время двигаться дальше, к мечте возглавить Милан, который стал для Шевченко вторым домом. Как он рассказал в частной беседе Александру Денисову, пока никаких переговоров с клубами не было. Попробуем порассуждать, кто даст Шевченко первый шанс в клубном футболе.

Шевченко научил сборную Украины играть в комбинационный футбол​ / Фото УАФ

Наверное, экзотические денежные чемпионаты, в которых успел поработать Ребров, которому прочат роль преемника Шевченко, стоит сразу отбросить. На чаше весов тренера возвращения в клуб, с которым связаны лучшие футбольные годы, перевесит любые деньги. Кроме того, успешная карьера позволила Шевченко рассматривать финансовый вопрос как нечто второстепенное.

Предложения из Англии на Шевченко тоже вряд ли посыпятся. Его стиль не слишком подходит под этот чемпионат, и воспоминания о карьере на Туманном Альбионе не самые лучшие.

Наиболее логичным и идеальным вариантом выглядит итальянский середняк. Сформированный из итальянцев тренерский штаб может помочь Шевченко быстро войти в клубный процесс и наладить командную работу. Серия А – специфический чемпионат, и для того, чтобы заслужить предложение возглавить Милан, стоит проявить себя в первую очередь на Аппенинах. Этот аргумент отвергает назначения Шевченко в менее именитых чемпионатах, например в Бельгии или Нидерландах.

Карьера Шевченко в сборной – довольно успешная / Фото УАФ

Сейчас у Шевченко есть время на отдых и подготовку к повседневной работе в клубе. Сезон Серии А стартует 21 августа, и вряд ли к зиме какой-то клуб расстанется с тренером. Подарить шанс Шевченко стать на клубный тренерский мостик скорее может лишь тотальный провал какого-то клуба. Да и то не факт, что выводить команду из кризиса доверят специалисту, который имеет всего 5 лет стажа на уровне сборной.

Вместе с тем в возглавление клуба Серии В верить не хочется. Опыт-опытом, но тренеру, который вывел Украину на Евро-2020, обогнав в группе действующих на тот момент чемпионов Европы во главе с Роналду, не стоит делать такой шаг назад.

Будем надеяться, что мечта Шевченко о покорении Серии А уже в качестве тренера начнет понемногу сбываться, а его преемник на тренерском мостике "желто-синих" продолжит развивать комбинационный футбол с контролем мяча, который мы уже привыкли видеть в исполнении главной команды страны.