Вест Хэм взял реванш у Манчестер Юнайтед – Ярмоленко снова в центре внимания

Украинец провел весь матч против Манчестер Юнайтед. Его команда победила на "Олд Траффорд" в Кубке лиги.

Гости открыли счет на старте поединка. Андрей Ярмоленко принял участие в зародыше атаки на правом фланге и отдал на Райана Фредерикса, который выложил идеальную передачу в ноги Мануэлю Лансини. Аргентинец сполна воспользовался комфортными условиями.

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Дэвид Мойес предоставил возможность Ярмоленко провести на поле весь поединок. На 86-й минуте украинец мог окончательно добивать МЮ, однако с близкого расстояния попал в штангу и упустил убийственный шанс. Впоследствии свой супершанс потерял Марк Ноубл.

Андрей много работал в обороне, несколько раз пробивал по воротам и периодически поражал активностью. В итоге, Вест Хэму удалось устоять и отомстить за поражение в АПЛ.

Кубок английской лиги

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:1

Гол: Лансини, 9.