Несмотря на невыразительную игру сборной Украины на Евро-2020 нападающий Роман Яремчук благодаря двум голам, ассисту и активным действиям на поле сумел привлечь внимание многих клубов.

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Сразу несколько английских клубов готовы приобрести 25-летнего форварда. Первым в очереди расположился Вест Хэм, в котором выступает Андрей Ярмоленко. "Молоты" уже контактировали с Гентом, футболист может обойтись лондонскому клубу в 17 миллионов фунтов. Вест Хэм нуждается в "накончнике", ведь после ухода Алле Антонио не имеет конкурента, а во времена его отсутствия позицию на острие атаки занимал даже Ярмоленко.

Также на Яремчука нацелились Арсенал и Вулверхэмптон. Особенно в нем заинтересованы "волки": Хименес получил тяжелую травму, арендованный Виллиан Хосе с Реал Сосьедада не оправдал ожиданий, а бросать в бой 18-летнего Фабиу Силву пока слишком рано.

В прошлом сезоне Яремчук сыграл за Гент 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.