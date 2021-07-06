Недавно фанаты и пресса встретили сборную Украины после Евро-2020 в аэропорту "Борисполь". В составе делегации были не все игроки.

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Голкипер Андрей Пятов и хавбек Тарас Степаненко вернулись в Киев самостоятельно, отдельно от команды. Футболисты воспользовались лоукостом Ryanair, билет на который из Рима в Киев стоит всего 20 евро.

Фотографии присутствия на борту известных футболистов уже разлетелись сетью и стали настоящим хитом.

Степаненко в самолете Ryanair​ / Фото Владислава Дудки

Известных футболистов сразу узнали​ / Фото Владислава Дудки