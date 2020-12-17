Бывший игрок киевского Динамо, тернопольской Нивы и сборной Украины Сергей Леженцев поделился воспоминаниями о выступлениях в главной команде страны.

Футболист вспомнил детали турне сборной в США в 1993-м. "Мы поехали в Сан-Диего на матч с Мексикой. Я и еще несколько ребят оставили все деньги и драгоценности в номерах. Вернулись из игры и заметили, что нас обокрали. Красноречивый факт – коллектив решил скинуться деньгами и компенсировать тем, кто потерял ценные вещи. Приятно, что в сборной царила такое взаимоуважение. Вообще никто не смотрел, из какой ты команды: молодой Ребров, опытный Литовченко, ребята из Нивы и Динамо – все были равны", – сказал Леженцев в интервью football.ua.

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Кроме того, Леженцев рассказал о работе с Олегом Базилевичем. "Про Олега Петровича кто-то сказал точную фразу: "Чтобы его понять, надо закончить два института". Спокойный, взвешенный, разумный. Никогда не кричал, все объяснял. Оперировал научными терминами – ты чувствовал, что в работе с ним черпаешь что-то новое и познавательное".

Также бывший игрок сборной вспомнил встречи из украинской диаспорой в Соединенных Штатах. "Они по-особому воспринимали нас, игроков сборной. Один человек из Львова или Тернополя, который поселился в Америке, предложил игрокам Нивы провести экскурсию по вечернему Сан-Диего. Нам было очень приятно и интересно", – рассказал Сергей Борисович.

Леженцев выступал за национальную сборную Украины с 1993-го по 1996-й год. За это время защитник сыграл в семи поединках.