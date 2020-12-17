Колишній гравець київського Динамо, тернопільської Ниви та збірної України Сергій Леженцев поділився спогадами про виступи у головній команді країни.

Футболіст пригадав деталі турне збірної у США у 1993-му. "Ми поїхали у Сан-Дієго на матч із Мексикою. Я та ще кілька хлопців залишили усі гроші та коштовності у номерах. Повернулися з гри і помітили, що нас обікрали. Промовистий факт – колектив вирішив скинутися грошима і компенсувати тим, хто втратив цінні речі. Приємно, що у збірній панувала така взаємоповага. Взагалі ніхто не дивився, з якої ти команди: молодий Ребров, досвідчений Литовченко, хлопці з Ниви і Динамо – усі були рівними", – сказав Леженцев у інтерв'ю football.ua.

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Крім того, Леженцев розповів про роботу з Олегом Базилевичем. "Про Олега Петровича хтось сказав влучну фразу: "Щоб його зрозуміти, треба закінчити два інститути". Спокійний, виважений, розумний. Ніколи не кричав, все пояснював. Оперував науковими термінами – ти відчував, що у роботі з ним черпаєш щось нове і пізнавальне".

Також колишній гравець збірної пригадав зустрічі з українською діаспорою у Сполучених Штатах. "Вони по-особливому сприймали нас, гравців збірної. А один чоловік зі Львова чи Тернополя, який оселився в Америці, запропонував гравцям Ниви провести екскурсію по вечірньому Сан-Дієго. Нам було дуже приємно і цікаво", – розповів Сергій Борисович.

Леженцев виступав за національну збірну України з 1993-го по 1996-й рік. За цей час захисник зіграв у семи поєдинках.