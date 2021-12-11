После прихода Шевченко в 5 матчах Дженоа добыла всего 1 очко, расписав нулевую ничью из Удинезе. Как заверил американский владелец Дженоа Джош Уондер, никаких поспешных выводов о работе украинца никто делать не собирается.

Кстати Шевченко терпит фиаско в генуэзском дерби: разгром в родных стенах и первый гол

"Я разочарован игрой. Но у нас важный проект, мы хотим сделать этот клуб сильнее. Во время трансферного окна мы будем пытаться сделать команду лучше. Новый генеральный менеджер должен возглавить революцию. Мы вернемся туда, куда заслуживаем и куда хотим. Верим в Шевченко, он – именно тот человек, который нужен Дженоа", – сказал Вондер.

После 17 туров Дженоа имеет в активе всего 10 очков и находится на 19 месте в таблице Серии А. Главное задание команды на сезон 2021/22 – сохранить прописку в высшем дивизионе Италии.