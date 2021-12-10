Подопечные Шевченко пропустили на стартовых минутах. С подачей от углового флажка защитники Дженоа справились, но второй навес Антонио Кондревы оказался идеальным – точно на голову Маноло Габбьядини.

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В течение всего тайма номинальные хозяева пытались очень слабо атаковать. Такие неуверенные попытки не могли конвертироваться не то что в голы, а даже в опасные моменты. В начале второго тайма Сампа увеличила преимущество усилиями Франческо Капуто. А на 67-й минуте Габбьядини оформил дубль благодаря рикошету.

Через десять минут Маттия Дестро воспользовался навесом Андреа Камбиасо и головой переправил мяч в сетку. Это привело к существенному оживлению на поле. Сначала в штангу попал Кандрева, потом каркас спас от гола Сампдорию. Позже дважды футболисты Дженоа требовали пенальти – напрасно.

Дженоа остается на предпоследнем месте турнирной таблицы Серии А с 10 очками. У Сампдории теперь 18 пунктов и 14 позиция.

Чемпионат Италии, 17 тур

Дженоа – Сампдория 1:3