Подопечные Шевченко пропустили на стартовых минутах. С подачей от углового флажка защитники Дженоа справились, но второй навес Антонио Кондревы оказался идеальным – точно на голову Маноло Габбьядини.
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В течение всего тайма номинальные хозяева пытались очень слабо атаковать. Такие неуверенные попытки не могли конвертироваться не то что в голы, а даже в опасные моменты. В начале второго тайма Сампа увеличила преимущество усилиями Франческо Капуто. А на 67-й минуте Габбьядини оформил дубль благодаря рикошету.
Через десять минут Маттия Дестро воспользовался навесом Андреа Камбиасо и головой переправил мяч в сетку. Это привело к существенному оживлению на поле. Сначала в штангу попал Кандрева, потом каркас спас от гола Сампдорию. Позже дважды футболисты Дженоа требовали пенальти – напрасно.
Дженоа остается на предпоследнем месте турнирной таблицы Серии А с 10 очками. У Сампдории теперь 18 пунктов и 14 позиция.
Чемпионат Италии, 17 тур
Дженоа – Сампдория 1:3
Голы: Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49 – Дестро, 78.