Гости трижды вели в счете, а Вест Хэм постоянно догонял. Все три гола в составе Лидса забил Джек Харрисон.

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Ярмоленко вышел спасать игру на 69-й минуте, когда лондонцы уступали 2:3 и был близок к тому, чтобы стать героем. На 82-й минуте Андрей головой отправил мяч в сетку, однако за мгновение до этого Джеррод Боуэн залез в офсайд. В компенсированное время Ярмоленко опасно бил с линии штрафной – удар левой потянул голкипер.

Кроме того, на 77-й минуте украинец получил желтую карточку за грубый подкат.

"Молотки" остаются на четвертой строчке с 37 очками, однако вскоре Арсенал может перегнать принципиального соперника.

Чемпионат Англии, 22 тур

Вест Хэм – Лидс 2:3

Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 52 – Харрисон, 10, 23, 60.