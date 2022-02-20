Уровень Коноплянки выше Краковии, – Белик предсказывает взлет украинца в Польше

Евгений Коноплянка неожиданно для всех стал игроком скромной польской Краковии. Дебют украинца еще не состоялся, но, несмотря на это, все убеждены, что он вернется на свой прежний уровень.

По мнению бывшего нападающего Шахтера и сборной Украины Алексея Белика, с адаптацией в Польше у Евгения не должно возникнуть никаких проблем.

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Мне кажется, что Евгений как футболист выше по уровню, чем команда Краковия. Это игрок, очень хорошо использующий пространство. Я надеюсь, что Коноплянке стиль Краковии подойдет,

– сказал Белик.

Также бывший футболист надеется, что Коноплянка сможет проявить свои скоростные характеристики и проявить умение обыгрывать соперника 1 в 1.

Отметим, что вчера Краковия расписала нулевую ничью с Ягеллонией. Евгений Коноплянка в заявку не попал – в текущем сезоне он сыграл всего 47 минут, поэтому тренерский штаб хочет дать ему время на адаптацию и возвращение игровых кондиций.