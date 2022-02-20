По мнению бывшего нападающего Шахтера и сборной Украины Алексея Белика, с адаптацией в Польше у Евгения не должно возникнуть никаких проблем.

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Мне кажется, что Евгений как футболист выше по уровню, чем команда Краковия. Это игрок, очень хорошо использующий пространство. Я надеюсь, что Коноплянке стиль Краковии подойдет,

– сказал Белик.

Также бывший футболист надеется, что Коноплянка сможет проявить свои скоростные характеристики и проявить умение обыгрывать соперника 1 в 1.

Отметим, что вчера Краковия расписала нулевую ничью с Ягеллонией. Евгений Коноплянка в заявку не попал – в текущем сезоне он сыграл всего 47 минут, поэтому тренерский штаб хочет дать ему время на адаптацию и возвращение игровых кондиций.