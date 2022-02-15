Руслан Малиновский мог сменить клубную прописку еще до начала текущего сезона. К тому же приобрести украинца стремились звездные миланские клубы.

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Интер следил за прогрессом Малиновского целых два года. "Нерадзурри" уже были готовы выложить за звезду десятки миллионов долларов, но трансфер остановил тогдашний наставник команды Антонио Конте. Итальянский специалист не был уверен в том, что найдет Руслану место в своей игровой схеме.

Милан обратился в офис Аталанты, но боссы ответили категорическим отказом: "Малиновский неприкасаемый". Сообщается, что Руслан имеет в команде особый статус, поэтому бергамаски не собираются вести никаких переговоров.

В текущем сезоне хавбек сыграл 26 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт с Аталантой действует до 30 июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает украинца в 30 миллионов евро.