На думку колишнього нападника Шахтаря та збірної України Олексія Бєліка, з адаптацією у Польщі у Євгена не має виникнути жодних проблем.

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Мені здається, що Євген як футболіст вищий за рівнем, ніж команда Краковія. Це гравець, який дуже добре використовує простір. Я сподіваюся, що Коноплянці стиль Краковії підійде,

– сказав Бєлік.

Також колишній футболіст сподівається, що Коноплянка зможе проявити свої швидкісні характеристики та проявити вміння обігрувати суперника 1 в 1.

Зазначимо, що учора Краковія розписала нульову нічию з Ягеллонією. Євген Коноплянка у заявку не потрапив – у поточному сезоні він зіграв лише 47 хвилин, тому тренерський штаб хоче дати йому час на адаптацію та повернення ігрових кондицій.