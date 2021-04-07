УПЛ может завершиться раньше из-за интересов сборной – журналист
По сообщению журналиста Игоря Бурбаса Премьер-лига может финишировать раньше установленного графика. Такие изменения связаны со стартом сборной Украины на Евро-2020.
Источник:твитер Игоря Бурбаса
Согласно календарю последний тур УПЛ запланирован на 16 мая. Однако сообщается о преждевременном завершении соревнований – 9 мая.
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Стоит добавить, что Украина стартует на чемпионате Европы 13 июня матчем с Нидерландами. Следующий поединок с Северной Македонией "сине-желтые" проведут 17 июня, а с Австрией сыграют 21 июня.
Кроме того, команда Андрея Шевченко запланировала несколько спаррингов перед Евро-2020: с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).
Зауважимо, команда Андрія Шевченка перед Євро-2020 має заплановані три спаринги – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. У груповому етапі чемпіонату Європи "синьо-жовті" гратимуть з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) та Австрією (21-го).
https://football24.ua/ukrayina_tag50819/
https://football24.ua/ukrayina_tag50819/
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