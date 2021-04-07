По сообщению журналиста Игоря Бурбаса Премьер-лига может финишировать раньше установленного графика. Такие изменения связаны со стартом сборной Украины на Евро-2020.

Согласно календарю последний тур УПЛ запланирован на 16 мая. Однако сообщается о преждевременном завершении соревнований – 9 мая.

К теме Матчи Украины на Евро-2020 в Бухаресте пройдут со зрителями

УПЛ цьогоріч найпевніше завершиться на тиждень раніше. Не 16-го, а 9-го травня. Ініціатива надійшла від збірної, що просить більше часу для підготовки до Євро. Питання може закритися завтра, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримують стиснуті терміни сезону — Igor Burbas (@iburbas) April 6, 2021

Стоит добавить, что Украина стартует на чемпионате Европы 13 июня матчем с Нидерландами. Следующий поединок с Северной Македонией "сине-желтые" проведут 17 июня, а с Австрией сыграют 21 июня.

Кроме того, команда Андрея Шевченко запланировала несколько спаррингов перед Евро-2020: с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

Зауважимо, команда Андрія Шевченка перед Євро-2020 має заплановані три спаринги – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. У груповому етапі чемпіонату Європи "синьо-жовті" гратимуть з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) та Австрією (21-го).

https://football24.ua/ukrayina_tag50819/