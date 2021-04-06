Министр спорта Румынии рассказал, что поединки Евро-2020 в Бухаресте состоятся со зрителями. Однако заполнения местной арены будет частичным.

По словам министра Эдуарда Новака Национальный стадион Бухареста сможет заполнен на 25%. В количественном эквиваленте это 13 000 мест.

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"Это очень хорошие новости. Этот сигнал является небольшим преимуществом перед лицом пандемии. Мы инвестировали много денег в этот проект. Это самое большое спортивное мероприятие, организованное в Румынии. Я рад, что Бухарест присоединяется к Будапешту, Москве, Дании, которые уже подтвердили, что также позволят заполнять стадионы на 25%. Каждый болельщик должен будет предъявить сертификат, подтверждающий, что он вылечился от COVID-19, что он был вакцинирован. Каждый билет будет содержать дату и время, когда человек должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скопления людей у ​​входа. Если у зрителя не будет такого сертификата, он будет протестирована на месте", – сказал румынский министр.

Напомним, что столица Румынии примет три матча группового этапа в квартете С, куда попала Украина. 13 июня в Бухаресте состоится поединок Австрия – Северная Македония, 17 июня сыграют Украина и Северная Македония, а 21 июня – Украина и Австрия.

Также на Национальном стадионе 28 июня состоится встреча в рамках 1/8 финала турнира между победителем группы F и 3-м местом в группе A/B/C, поэтому потенциально украинцы еще раз могут сыграть в Бухаресте.