Бывший наставник сборной Аргентины Алехандро Сабелья ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Умер екстренер сборной Аргентины Сабелья, сообщает Barcacentre.

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Его тренерская карьера была не слишком длинной, но чрезвычайно яркой. В 2009 году Сабелья возглавил Эстудиантес и в тот же сезон получил с "львами" Копа Либертадорес. Позже команда из Ла-Платы торжествовала в чемпионате Аргентины.

В августе 2011-го Сабелья возглавил сборную Аргентины, которую вывел в финал Чемпионата мира-2014. В том драматическом финале "альбиселесте" проиграли немцам со счетом 0:1.

Лионель Месси попрощался с наставником на своей странице в Instagram.

"Я многому научился у него. Мы вместе пережили один из лучших моментов в моей карьере, дойдя до финала ЧМ-2014. Мои соболезнования семье и друзьям Сабельи", – написал Лео.