На матче отбора ЧМ-2022 между сборными Украины и Финляндии будет работать 36-летний Иштван Ковач. Поединок состоится 28 марта на "Арене Львов".

Источник: 24 канал

Первое домашнее противостояние украинцев в рамках отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии рассудит румынская бригада арбитров. Иштвану Ковачу будут помогать Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый рефери – Овидиу Хацеган. Делегат ФИФА – Ева Гажевска (Польша). Судейский наблюдатель – Уильям Янг (Шотландия).

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Ранее Ковач работал на матче сборной Украины в 2014-м году. Тогда подопечные Михаила Фоменко встречались со сборной Молдовы (1:0). В 2016-м румын обслуживал поединок Лиги Европы между Зарей и Фенербахче (1:1), который состоялся в Одессе.

Стоит заметить, что стартовый матч сборной Украины в отборе против Франции состоится 24 марта. Главным арбитром выступит 39-летний немецкий судья Тобиас Штилер.