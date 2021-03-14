На матчі відбору ЧС-2022 між збірними України та Фінляндії працюватиме 36-річний Іштван Ковач. Поєдинок відбудеться 28 березня на "Арені Львів".

Джерело: 24 канал

Перше домашнє протистояння українців у рамках відбору на ЧС-2022 проти збірної Фінляндії розсудить румунська бригада арбітрів. Іштвану Ковачу допомагатимуть Василе Марінеску та Міхай Артене. Четвертий рефері — Овідіу Хацеган. Делегат ФІФА — Єва Гажевська (Польща). Суддівський спостерігач — Уїльям Янг (Шотландія).

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Раніше Ковач працював на матчі збірної України у 2014-му році. Тоді підопічні Михайла Фоменка зустрічалися зі збірною Молдови (1:0). У 2016-му румун обслуговував двобій Ліги Європи між Зорею та Фенербахче (1:1), який відбувся в Одесі.

Варто зауважити, що стартовий матч збірної України у відборі проти Франції відбудеться 24 березня. Головним арбітром виступить 39-річний німецький суддя Тобіас Штілер.