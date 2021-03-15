Украинское дерби в Бельгии – лидер разгромил Гент Яремчука и Безуса
В стартовом составе вышли сразу три украинца. В основе Брюгге появился Эдуард Соболь, а за Гент с первых минут сыграли два Романа: Безус и Яремчук.
Источник: 24 канал
Первый тайм прошел без голов – несколько возможностей не использовал Роман Яремчук. В перерыве тренерский штаб Брюгге провел три замены. В частности, снял с игры Эдуарда Соболя.
Читайте также "Для меня это уже игрок для сборной Украины": эксперт о нападающем СК Днепр-1
На 52-й минуте Бас Дост открыл счет, а Гент начал сыпаться. Прошло чуть больше десяти минут и Шарль де Кетеларе удвоил преимущество. Вскоре Дост оформил дубль, а тренер Гента Хейн Ванхазебрук мгновенно заменил Безуса. До завершения поединка лидер и действующий чемпион забил еще раз – отличился 19-летний колумбиец Даниэль Перес.
Портал WhoScored признал Романа Безуса лучшим среди худших – 6,52 и первая позиция в Генте. У Яремчука низкие 5,85, а Соболь удостоился 6,79.
Победа позволила Брюгге еще больше укорениться на вершине таблицы с 70 очками. В Гента только 40 пунктов и это 11 место.
Чемпионат Бельгии, 28 тур
Гент – Брюгге 0:4
Голы: Дост, 52, 67, де Кетеларе, 63, Перез, 80.
Поделиться новостью