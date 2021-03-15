В стартовом составе вышли сразу три украинца. В основе Брюгге появился Эдуард Соболь, а за Гент с первых минут сыграли два Романа: Безус и Яремчук.

Источник: 24 канал

Первый тайм прошел без голов – несколько возможностей не использовал Роман Яремчук. В перерыве тренерский штаб Брюгге провел три замены. В частности, снял с игры Эдуарда Соболя.

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На 52-й минуте Бас Дост открыл счет, а Гент начал сыпаться. Прошло чуть больше десяти минут и Шарль де Кетеларе удвоил преимущество. Вскоре Дост оформил дубль, а тренер Гента Хейн Ванхазебрук мгновенно заменил Безуса. До завершения поединка лидер и действующий чемпион забил еще раз – отличился 19-летний колумбиец Даниэль Перес.

Портал WhoScored признал Романа Безуса лучшим среди худших – 6,52 и первая позиция в Генте. У Яремчука низкие 5,85, а Соболь удостоился 6,79.

Победа позволила Брюгге еще больше укорениться на вершине таблицы с 70 очками. В Гента только 40 пунктов и это 11 место.

Чемпионат Бельгии, 28 тур

Гент – Брюгге 0:4

Голы: Дост, 52, 67, де Кетеларе, 63, Перез, 80.