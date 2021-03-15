Экс-игрок сборной Украины, а ныне телевизионный эксперт, Вячеслав Шевчук засыпал комплиментами Артема Довбика. Он считает, что нападающего днепрян ждет большое будущее.

Источник: "Великий Футбол"

"Для меня Довбик – это уже игрок для сборной Украины и потенциальный игрок для скаутинга Шахтера. Это игрок, который обладает всеми качествами, очень быстрый, мощный, отлично цепляется за мяч, обладает хорошей техникой и ударом. Ему всего 23 года, он молодой, поэтому это игрок для сборной, может быть, даже сегодня. Отлично прогрессирует в последних матчах", – заявил Шевчук.

Читайте также Яремчук заинтересовал Арсенал – он может заменить звездного француза

В предыдущем туре Премьер-лиги Довбик отметился победным голом в ворота Ворсклы (1:0). Всего в этом сезоне нападающий СК Днепр-1 провел 17 матчей в УПЛ и забил 5 голов. Несколько лет назад Довбик уже получал вызов от Андрея Шевченко в сборную, однако за главную команду страны не дебютировал.

Артем родился в Черкассах, выступал за Черкасский Днепр, а еще играл за рубежом в молдавской Зари и датских Мидтьюлланне и Сеннерйюске.