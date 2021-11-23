Уже этой зимой Ньюкасл готов потратить 350 миллионов евро на новых футболистов. Одной из главных целей "сорок" стал Александр Зинченко.

Кстати Троллинг года: Зинченко досталось от звезд Манчестер Сити за фото с "Золотым мячом"

Подписать звезд зимой практически невозможно, поэтому Ньюкасл сосредоточится на тех, кто может помочь команде сохранить прописку в АПЛ, но у них нет игрового времени. Зинченко прекрасно вписывается в эти критерии. В текущем сезоне Александр сыграл всего 245 минут, результативными действиями не отмечался.

Контракт Зинченко с Манчестером Сити завершается летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает лидера сборной Украины в 28 миллионов евро.

Напомним, гол Зинченко в ворота Боснии помог Украине получить путевку в плей-офф отбора на чемпионат мира.