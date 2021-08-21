Именно во время работы Шевченко Роману Яремчуку удалось не только получить вызов в национальную команду, но и стать основным нападающим "желто-синих".

Кстати Очень жалею, – Хацкевич признался, почему Яремчук не заиграл в киевском Динамо

Форвард гордится тем, что играл под руководством своего кумира.

Спасибо за все, тренер! Спасибо за доверие. Именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах,

– написал Яремчук.

Напомним, Андрей Шевченко объявил о завершении работы в сборной Украины 1 августа. На его место должен был прийти Сергей Ребров, но специалист не смог разорвать контракт с Аль-Айном. Временно на матчи квалификации чемпионата мира команду будет возглавлять Александр Петраков.