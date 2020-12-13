В 2004 году, 13 декабря, украинский форвард Милана и сборной Украины Андрей Шевченко был признан лучшим футболистом Европы.

16 лет назад в голосовании за обладателя "Золотого мяча" Андрей Шевченко опередил двух хавбеков Барселоны – Деку и Роналдниньо, сообщает Сборная24.

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Нынешний наставник сборной стал третьим украинским футболистом после Игоря Беланова и Олега Блохина, кого France Football отметил своей престижной наградой.

Милан не забывает о своей бывшей звезде и напомнил о достижении Шевченко в своем Twitter.