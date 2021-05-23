Товарищеский матч

Украина – Бахрейн – 1: 1

Гол: Цыганков, 90+1 – Дия, 75 (пен.)

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Уже традиционно "желто-синие" захватили инициативу и пытались строить позиционные атаки, но кроме дальних неточных ударов создать опасность у ворот соперника не смогли.

Во втором тайме Шевченко внес коррективы в игру, и его подопечные начали реально угрожать ворот соперника.

Судьбу матча могла решить ошибка Трубина, который сбил футболиста соперника в штрафной майдинчику. Выполнять удар взялся капитан Бахрейна Дия – идеальная паненка не оставила Трубину шансов. Вскоре Дия мог оформить дубль – Трубин выручил.

Спас матч Виктор Цыганков – Довбык классно сыграл на лидера Динамо, и тот вырвал ничью в матче, в котором подопечные Шевченко были сильнее.