АПЛ, 38 тур

Манчестер Сити – Эвертон – 5:0

Голы: де Брюйне, 11, Жезус, 14, Фоден, 53, Агуэро, 71, 77

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Подопечные Хосепа Гвардиолы стремились провести Агуэро, который играл последний матч в футболке "горожан", на высокой ноте. Кроме того, через неделю состоится финал Лиги чемпионов, поэтому репетиция прошла более чем удачно.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе уже в привычной для себя позиции левого защитника и провел хороший матч.

Хозяева "закрыли" матч еще до перерыва, а во втором тайме Агуэро дублем поставил красивую точку в своей истории на Этихад.

29 мая Манчестер Сити сыграет в финале Лиги чемпионов с Челси, который неожиданно проиграл Астон Вилле, но благодаря поражению Лестера от Тоттенхэма остался в зоне ЛЧ.