Подсчеты всех вариантов и условий, которыми жила эти дни вся Украина оказались не напрасными! Результаты последнего тура в группе Е полностью удовлетворили "сине-желтых".

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Испания разгромила Словакию 5:0, а Швеция обыграла Польшу 3:2 (при том, что до 61-й минуты шведы побеждали 2:0). Поэтому, третьей в этом квартете финишировала Словакия с 3 очками, как и в Украины. Однако благодаря разнице голов у нашей команды преимущество: 4 – 5 против 2 – 7. Это означает, что Украина выходит в 1/8 финала Евро-2020 и продолжает борьбу на турнире.