По мнению Сабо, в поединке с австрийцами у команды Шевченко не было никаких шансов, ведь ребята не показали никакого рисунка игры.

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Футболистам не удалось включить скорость, правильно выбирать позиции и даже создать голевые моменты. Специалист видит причину в усталости команды.

Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу, – подытожил Сабо.

Напомним, сборная Украины еще имеет призрачные шансы на выход из группы как одна из четырех лучших третьих команд. Команда еще находится в Румынии и ожидает свою судьбу.