Украина упала в рейтинге ФИФА – наша команда выбыла из 25 самых сильных в мире
16 сентября 2021 , 14:35Читати новину українською
Источник:ФИФА
Украина продолжила серию без побед, сыграв вничью против Казахстана, Франции и Чехии. Неутешительные результаты сказались в на позиции "желто-синих" в рейтинге ФИФА.
ФИФА обновил рейтинг национальных сборных после матчей отбора на ЧМ-2022 в Катаре и товарищеских матчей. Утешительного в обновленном списке для украинских болельщиков мало.
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После сентябрьских матчей "желто-синие" опустились на 2 позиции и занимают 27 место. Впереди нас теперь расположились Япония и Тунис.
Наши соперники в квалификации на Мундиаль расположились в обновленном рейтинге следующим образом: Франция – 4, Финляндия – 55, Босния и Герцеговина – 57, Казахстан – 120.
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